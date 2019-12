Real Madrid - La piste Pogba finalement écartée ?

Feuilleton de l'été dernier, Paul Pogba était passé tout proche de s'engager en faveur du Real Madrid. Finalement, les négociations entre le Real Madrid et Manchester United ont traîné en longueur et aucun accord n'a été trouvé, le Français ne souhaitant pas non plus aller au clash avec son club. Ces dernières semaines, le nom du milieu de 26 ans a resurgi du côté de la capitale espagnole et tout semblait indiquer que les négociations devaient reprendre en vue d'un transfert soit cet hiver, soit l'été prochain.

Toutefois, la donne aurait changé ces dernières heures. D'après les informations du quotidien AS, les dirigeants madrilènes, principalement Florentino Pérez, ne souhaiteraient plus recruter le champion du monde tricolore. Au sein du Real, l'émergence du jeune Federico Valverde (21 ans) est fortement appréciée et l'Uruguayen jouit de la totale confiance de ses dirigeants, lesquels ne veulent pas freiner sa progression, lui qui est devenu un élément important du onze de Zidane. Si cela venait à se confirmer, cela représenterait un certain coup dur pour le Français, mais également pour Zidane qui en avait fait sa priorité.