Real Madrid - Le cas Gareth Bale interroge

Écarté du groupe madrilène qui se déplaçait il y a quelques jours en Arabie Saoudite dans le cadre de la Supercoupe d'Espagne, Gareth Bale était victime d'une infection respiratoire. Il a donc assisté au sacre de ses coéquipiers depuis Madrid. Dès lors, son retour était prévu dès ce week-end face à Séville, le Gallois étant à priori totalement remis et en pleine possession de ses moyens à l'heure de recevoir l'équipe andalouse.

Or, le numéro 11 madrilène n'a pas été convoqué par Zinédine Zidane pour cette rencontre, de quoi laisser place à de nombreuses questions en Espagne. Il s'agirait bel et bien d'un choix de la part de l'entraîneur français. D'après Marca, l'entraîneur français estimerait de son côté que le joueur n'est pas à 100% et il serait lassé par les pépins physiques à répétition du Gallois. Une absence qui ne devrait pas réchauffer les rapports entre les deux hommes.