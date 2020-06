Real Madrid - Le groupe madrilène pour défier l'Espanyol Barcelone

Pour le déplacement sur le terrain de l'Espanyol Barcelone, ce dimanche soir (22 heures, RCDE Stadium) dans le cadre de la 32ème journée de Liga, Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a fait appel à un groupe de vingt-trois joueurs. Karim Benzema, Eden Hazard et Vinicius sont bien présents, Sergio Ramos et Raphaël Varane également. Ferland Mendy et Luka Modric ne sont pas convoqués. Deuxième du classement (68 points), la Maison Blanche pourrait, en cas de victoire face à la lanterne rouge, prendre deux points d'avance sur le Barça, l'actuel leader (69 points), accroché sur la pelouse du Celta Vigo (2-2, résumé) ce samedi après-midi.

Liga - 32e Journée

LE GROUPE DU REAL MADRID

Courtois, Areola, Altube - Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Javi Hernández, Miguel Gutiérrez - Kroos, Casemiro, Valverde, James Rodriguez, Isco - Hazard, Benzema, Bale, Asensio, Brahim, Mariano Diaz, Vinicius Jr, Rodrygo.