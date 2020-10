Real Madrid - Le groupe madrilène pour la réception de Cadix

Pour la réception du promu Cadix, ce samedi en fin d'après-midi (18h30, Estadio Alfredo Di Stéfano), lors de la 6ème journée de Liga, Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a retenu un groupe de vingt joueurs. Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Mariano Díaz et Eden Hazard sont à l'infirmerie et indisponibles. De retour de sélection, Martin Odegaard n'a pas été convoqué. Marco Asensio, Toni Kroos et Eder Militao sont eux de retour dans le groupe.

Liga - 6e Journée

LE GROUPE DU REAL MADRID

Courtois, Lunin, Lucas Cañizares - Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy - Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco - Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Jovic, Vinícius, Rodrygo.