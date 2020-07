Real Madrid - Le groupe madrilène pour le déplacement à Grenade

Pour le déplacement sur la pelouse de Grenade, programmé lundi soir (22 heures, Estadio Nuevo Los Cármenes) en clôture de la 36ème journée de Liga, Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a fait appel à un groupe de vingt-trois joueurs. Le technicien français enregistre les retours de suspensions de Sergio Ramos et Dani Carjaval. Eden Hazard est également bien là. Marcelo (blessé), Nacho (reprise) et Luka Jovic (isolé en raison d'une suspicion de covid-19) rateront cette rencontre capitale dans la course au titre. James Rodriguez et Mariano Diaz ne sont, eux, pas convoqués.

Liga - 36e Journée

LE GROUPE DU REAL MADRID

Courtois, Areola, Altube ; Sergio Ramos, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Javi Hernandez, Miguel Gutierrez ; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco ; Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Asensio, Brahim, Vinicius Jr, Rodrygo.