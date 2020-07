Real Madrid - Le groupe madrilène pour le déplacement à Leganés

Dans le cadre de la 38ème et dernière journée de Liga, le Real Madrid, champion depuis jeudi soir et son succès face à Villarreal (2-1), se déplacera sur la pelouse du CD Leganés, ce dimanche soir (21 heures, Estadio Municipal de Butarque). Pour cette ultime affiche, Zinedine Zidane, l'entraîneur de la Casa Blanca, a convoqué un groupe de vingt-deux joueurs. Marcelo est absent sur blessure. James Rodriguez (non retenu), Eden Hazard (repos) et Gareth Bale (non retenu) manquent également à l'appel.

Liga - 38e Journée

LE GROUPE DU REAL MADRID

Courtois, Areola, Altube - Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Mendy - Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco - Benzema, Lucas Vázquez, Jovic, Asensio, Brahim, Mariano, Vinicius Jr, Rodrygo.