Real Madrid - Le groupe pour le match du titre face à Villarreal

Ce jeudi soir (22 heures, Estadio Alfredo Di Stéfano), le Real Madrid accueille le Villarreal CF, dans le cadre de la 37ème et avant-dernière journée de Liga, avec l'ambition de décrocher le titre de champion d'Espagne. En tête (83 points) avec quatre unités d'avance sur le FC Barcelone (79 points), le club merengue sera officiellement sacré en cas de succès face au sous-marin jaune.

À lire aussi : Le Real Madrid champion dès ce jeudi si...

Pour cette affiche, Zinedine Zidane, l'entraîneur de la Casa Blanca, a convoqué un groupe élargi de vingt-quatre joueurs. Le technicien français enregistre les retours de Nacho et Luka Jovic, mais devra faire sans Marcelo, blessé. Alphonse Areola, Raphaël Varane, Ferland Mendy et Karim Benzema sont bien présents. James Rodriguez est, une nouvelle fois, non convoqué.

Liga - 37e Journée

LE REAL MADRID

Courtois, Areola, Altube - Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Mendy - Kroos, Modric, Casemiro, Fede Valverde, Isco - Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic, Asensio, Brahim, Mariano, Vinicius Jr, Rodrygo.