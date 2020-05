Real Madrid - Le moral de Jovic est au plus bas

L'aventure de Luka Jovic au Real Madrid tourne au fiasco. Peu utilisé pour sa première saison dans la capitale espagnole (24 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts, 2 passes décisives), l'attaquant serbe avait créé la polémique en ne respectant pas les règles de confinement pour rentrer chez lui en Serbie. Vendredi, le club a annoncé une grosse tuile pour son buteur puisque celui-ci est victime d'une fracture au pied droit qui pourrait le tenir loin des terrains pendant deux mois. A en croire les propos de son père, Milan Jovic, le moral du joueur de 22 ans est au plus bas.

"Il est déprimé, il a un peu peur. C'est terrible. Cette nouvelle nous a surpris, on ne s'y attendait pas. Il s'entraînait chez lui à Belgrade avec le programme envoyé par le club et a senti une grande douleur pendant un exercice. Qui aurait pu savoir que ce serait si grave ? Il se préparait pour être plus en forme que jamais, pour revenir et être le meilleur et cela arrive... On ne sait rien pour le moment, il faut faire des examens plus approfondis pour connaître exactement la durée de son absence" a-t-il confié au média serbe Kurir.