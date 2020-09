Real Madrid - Le petit coup de pression de Modric à Eden Hazard

Recruté l'été dernier pour plus de 100 millions d'euros, Eden Hazard n'a pas encore justifié le montant de cet investissement. Apparu à seulement 22 reprises (toutes compétitions confondues) la saison dernière, la faute à des blessures récurrentes, le Belge de 29 ans va devoir s'imposer en 2020-2021, pour ne pas être pris en grippe dans la capitale espagnole, où la patience n'est pas la qualité première des supporters ni de la presse. C'est le message que lui a clairement envoyé son coéquipier Luka Modric.

"Eden est un gars formidable et un joueur spécial, mais il jouait avec des douleurs et quand on est sur le terrain, les gens attendent toujours le meilleur. Ils ne se soucient pas de savoir si vous avez de petits problèmes", explique d'abord le milieu de 34 ans, au club depuis 2012. "Je lui ai parlé et je lui ai dit : 'Eden, peut-être que tu n'a pas besoin de jouer maintenant et de récupérer parce que la saison prochaine, nous avons besoin de toi à ton meilleur. C'est une saison où tu apprends tout, mais la saison prochaine, tu dois être à 100% parce que sinon, ça va être difficile'. J'espère qu'il reviendra sans aucun problème et ensuite je suis sûr qu'il montrera son potentiel et pourquoi le club l'a acheté parce que nous aurons beaucoup besoin de lui."