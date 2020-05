Real Madrid - Le titre au Barça ? Thibaut Courtois crierait à l'injustice

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Thibaut Courtois a retrouvé de sa superbe. Le portier belge de 27 ans, de retour à son meilleur niveau, est encore en course pour remporter la Liga puisque le Real n'est qu'à deux longueurs du Barça au classement. Et visiblement, l'ancien de Chelsea ne veut pas que le championnat se termine prématurément, comme il l'a expliqué à Sporza au cours d'une interview.

"Nous avons deux points de retard sur Barcelone, mais je suis sûr que nous pouvons encore être champions. Ce serait dommage si la saison s'arrêtait. S'ils devaient arrêter la compétition demain et que le Barça est champion, je ne pense pas que ce soit tout à fait normal. À Barcelone, ils trouveraient cela logique, mais je ne pense pas que ça le soit. Finalement, ils ont joué contre nous et ont perdu (0-0 à l'aller, 2-0 au retour pour Madrid, ndlr)" glisse-t-il. Selon lui, le Real a montré qu'il était "la meilleure "équipe" d'Espagne. "Je ne pense pas que ce serait correct. En Angleterre, je pourrais encore comprendre qu'ils déclarent Liverpool champion, car ils ont 25 points d'avance. Mais que faites-vous avec les montées ? Que faites-vous avec les relégations ? Et avec l'argent de la télévision ? Tout joue un grand rôle maintenant C'est difficile". Des propos qui ont été très mal reçus du côté de l'Espagne, en particulier en Catalogne.