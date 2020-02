Real Madrid - Le verdict est tombé pour Eden Hazard

Touché sur le terrain de Levante hier soir, Eden Hazard fait son retour à l'infirmerie. La durée exacte d'indisponibilité du Belge n'a pas été précisée, mais celui-ci manquera à coup sûr les chocs face à Manchester City et contre le FC Barcelone.

La saison galère se poursuit pour Eden Hazard, et le Real Madrid, en une soirée, a perdu très gros. Sorti sur blessure samedi soir dans la courte défaite concédée face à Levante (1-0, résumé), l'ailier gauche du Real Madrid (29 ans, 10 matches joués en Liga cette saison, 1 but et 1 passe décisive) souffre d'une fissure de l'extrémité distale du péroné droit (malléole externe), a annoncé le club merengue dans un communiqué médical dévoilé ce dimanche midi.

Si aucune information sur sa période d'indisponibilité n'a encore été communiquée par la Casa Blanca, le Diable Rouge (105 sélections avec les A, 32 buts), qui avait déjà manqué plusieurs semaines de compétition à cause d'une blessure à ce même endroit en novembre dernier, devrait rater le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City, mercredi soir (21 heures), ainsi que le Clasico face au Barça dimanche soir (21 heures).