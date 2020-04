Real Madrid - Les confessions d'Eden Hazard pendant le confinement

Eden Hazard cherchera probablement à oublier sa première saison au Real Madrid. Recruté l'été dernier, le Belge a connu une saison cauchemardesque marquée par une grave blessure à la cheville suivie d'une fissure du péroné quelques jours après son retour à la compétition. Avant cela, il avait paru à court de forme à son arrivée, affichant notamment un léger surpoids. Dans une interview accordée à la RTBF, il a d'ailleurs évoqué cette crainte de la prise de poids pendant cette période d'arrêt. "Si tout le monde redoute de grossir ? C’est difficile pour moi aussi oui ! Mais on essaie de ne pas trop manger... Ce n’est pas simple."

Concernant sa blessure, il poursuit les soins et la récupération depuis son domicile, avec les moyens à sa disposition. "Le kiné ne peut plus venir à la maison car il est tombé malade. Donc il m’envoie des vidéos, ce sont des exercices au sol pour ma cheville. On se soigne comme on peut" a-t-il expliqué.