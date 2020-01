Real Madrid - Les confessions de Vinicius sur sa période difficile

Arrivé au Real Madrid en 2018 en provenance de Flamengo contre 45 millions d'euros, Vinicius Junior (19 ans) a rapidement démontré ses qualités de dribbles et de percussion sur le côté. Mais au delà se ses qualités, ses défauts ont aussi sauté aux yeux, tels que sa tendance à être trop individualiste sur certaines situations ou encore son manque de lucidité face au but (5 buts inscrits en 46 matchs depuis son arrivée). Dans un entretien accordé au média brésilien Placar, il a évoqué son début de saison délicat, lui qui est notamment en concurrence avec son compatriote et coéquipier Rodrygo Goes (18 ans).

"Marcelo m’avait prévenu. Ici, un jour tu es Pelé, et le lendemain tu ne joues plus. J’ai l’air tranquille, mais je suis très anxieux à l’intérieur. Lors de mon début à Flamengo, j’étais mort de trouille, je ne voulais pas toucher le ballon" a-t-il confié, avant d'ajouter qu'il ne changerait pas son style de jeu : "je suis comme ça, je ne vais jamais perdre cette joie dans ma façon de jouer. Je laisse faire les choses de façon naturelle."