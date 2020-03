Real Madrid - Les dirigeants souhaiteraient conserver Areola

D'après la presse madrilène, Alphonse Areola pourrait être conservé par le Real Madrid à l'issue de la saison.

L'été dernier, le Real Madrid a perdu Keylor Navas, gardien avec lequel il a remporté trois Champions League consécutives. Cantonné à un rôle de doublure depuis l'arrivée de Thibaut Courtois, le Costaricien a fait le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain. Tel un effet domino, ce transfert en a entraîné un autre puisque Alphonse Areola a fait le chemin inverse en rejoignant la capitale espagnole sous la forme d'un prêt d'un an. Au Real, l'international tricolore occupe le rôle de numéro 2 derrière le gardien belge mais ses quelques prestations cette saison (12 toutes compétitions confondues) auraient convaincu les dirigeants.

En effet, d'après les informations révélées ce dimanche soir par le quotidien AS, le Real Madrid pourrait décider de conserver le joueur de 27 ans à l'issue de la saison. Alors que l'Ukrainien Andriy Lunin avait été recruté dans le but de gravir les échelons progressivement chez les Merengue, celui-ci a enchaîné deux prêts non concluants à Leganés et Valladolid avant d'être finalement envoyé à Olviedo en deuxième division pour six mois. Ainsi, contents du niveau affiché par Areola, les dirigeants madrilènes pourraient lancer les grandes manoeuvres en vue d'un transfert définitif du joueur.

De plus, le quotidien ajoute que le Paris SG serait dans le même temps en quête d'un nouveau gardien numéro 2. Les Parisiens souhaiteraient dénicher un portier de classe mondiale, capable de rivaliser avec Keylor Navas. Les dirigeants pourraient de nouveau jeter leur dévolu sur le milanais Gianluigi Donnarumma qui avait été évoqué avec insistance lors des derniers mercatos. Enfin, les deux gardiens sont représentés par Mino Raiola, ce qui pourrait éventuellement faciliter les négociations.