Real Madrid - Les Madrilènes ne joueront pas au Bernabeu avant longtemps

Comme pressenti, les matchs du Real Madrid ne se tiendront pas dans l'immense stade Santiago Bernabéu (81 044 places) lors de cette fin de saison. Les six rencontres restantes à huis clos (contre Eibar, Valence, Majorque, Getafe, Alavés et Villarreal), auront ainsi lieu au centre d'entraînement Valdebebas, dans le stade Alfredo Di Stéfano, où joue habituellement l'équipe réserve. Mais, selon les informations d'AS, cette délocalisation pourrait se prolonger bien plus longtemps que prévue.

En effet, le Real pourrait attendre que les supporters soient à nouveau autorisés dans les stades avant de retrouver Bernabéu. Et donc, potentiellement, ne plus y jouer jusqu'en janvier 2021... En attendant d'en savoir davantage sur les conditions de la saison prochaine, nos confrères espagnols dévoilent que le club "a amélioré l'éclairage du stade Di Stéfano, installé un système de publicité statique plus moderne et mis en œuvre la technologie VAR, comme l'exige la RFEF (la Fédération royale espagnole de football)."