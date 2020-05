Real Madrid - Marcelo n'a aucune intention de partir

Emblème du Real Madrid qu'il a rejoint en 2007, Marcelo est désormais le deuxième capitaine du club derrière Sergio Ramos. Malgré un temps de jeu moins conséquent cette saison en raison de sa concurrence avec Ferland Mendy, le Brésilien reste un cadre respecté au sein du vestiaire et aux yeux de Zinedine Zidane. Couramment annoncé sur le départ ces dernières saisons, l'international auriverde a confié lors d'un live Instagram avec Fabio Cannavaro qu'il n'avait aucune intention de quitter la capitale espagnole.

"Je ne veux pas partir et je ne crois pas le Real me laissera. Je suis très bien à Madrid depuis que je suis arrivé avec ma famille. Cela fait beaucoup de temps et j'ai une histoire incroyable" a-t-il déclaré. Le latéral gauche a ensuite commenté la rumeur l'envoyant régulièrement à la Juventus où il pourrait retrouver son ancien coéquipier et ami, Cristiano Ronaldo. "Cela me semble une bonne chose que des équipes veuillent de moi. Je ne sais pas si la Juve en fait partie. Cela ferait deux ans que j'ai signé avec eux et que j'ai enfilé le maillot parce que je ne peux pas vivre sans Cristiano Ronaldo."