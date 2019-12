Real Madrid - Milinkovic-Savic sur les tablettes ?

Malgré l'émergence aussi impressionnante que rapide de Federico Valverde (21 ans) dans l'entre-jeu madrilène, le Real Madrid cherche toujours un renfort au milieu de terrain. L'été dernier, d'interminables négociations avaient eu lieu avec Paul Pogba (26 ans), sans jamais aboutir. A l'heure actuelle, le milieu français reste toujours la priorité aux yeux de Zidane, mais le dossier s'annonce toujours aussi compliqué. Concernant Donny van de Beek (22 ans), là encore, les Merengue pourraient lancer une nouvelle offensive l'été prochain.

Ce vendredi, c'est une nouvelle piste qui est évoquée en Espagne, par le site Don Balon. D'après le média ibérique, le Real Madrid serait prêt à débourser 105 millions d'euros pour s'offrir Sergej Milinkovic-Savic (24 ans), le milieu de la Lazio Rome, courtisé l'été dernier par Manchester United et le Paris SG. Toutefois, la probabilité de ce transfert est faible étant donné que le Serbe est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec avec le club romain. De plus, il est l'un des grands artisans de l'excellente première moitié de saison de son équipe (3e) avec notamment 3 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées en 16 matchs de Serie A.