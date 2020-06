Real Madrid - Nacho a confiance en Hazard et Asensio

Alors que la Liga doit reprendre le 11 juin prochain, les équipes ont récemment repris l'entraînement collectif afin d'être préparées le mieux possible pour une fin de saison accélérée. Nacho, le défenseur du Real Madrid est ainsi revenu pour nos confrères Espagnols de Movistar sur la préparation physique effectuée au sein de la Casa Blanca. Il en a profité pour apporter son soutien à Marco Asensio et Eden Hazard, tous deux récemment blessés.

"On se prépare très bien, ce sont des semaines différentes avec une préparation un peu plus étrange. Mais on va arriver en excellente forme. Il nous reste encore quelques jours de préparation. Pour le moment, nous sommes à 95%, et ça monte", a-t-il prévenu. "Asensio et Hazard ? Ils ont été arrêtés longtemps mais je les vois en forme, forts et surtout très motivés. Ce sont des blessures qui laissent des traces dans la tête, mais ils sont très costauds mentalement." Asensio est absent depuis le début de saison, tandis que le Belge a passé beaucoup de temps à l'infirmerie depuis sa signature dans la capitale espagnole.