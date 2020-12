Real Madrid - Pochettino candidat privilégié pour succéder à Zidane

Le Real Madrid a connu une nouvelle contreperformance ce mardi en s'inclinant (2-0) en Ligue des champions face au Chakhtar Donetsk. Une défaite qui met le club Merengue dans une situation délicate dans la compétition mais surtout met en danger l'avenir de Zinédine Zidane. En championnat le club espagnol est 4ème à sept points de la Real Sociedad qui est leader et en C1 la Maison Blanche est troisième et devra espérer que le Chakhtar ne s'impose pas face à l'Inter Milan pour avoir une chance de se qualifier en 8ème de finale. Si mathématiquement le Real est toujours en course dans toutes les compétitions, ces résultats sont loins d'être suffisants et Florentino Pérez commencerait à chercher un remplaçant à Zinédine Zidane.

Si les profils de Raúl ou encore Massimiliano Allegri sont analysés par le président du Real Madrid, ce serait celui de Mauricio Pochettino qui attirerait le plus son attention. Actuellement libre depuis son départ de Tottenham en 2019, l'Argentin serait actuellement le candidat privilégié pour succéder à l'ancien capitaine de l'équipe de France selon Marca.