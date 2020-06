Real Madrid - Quand Mourinho était à deux doigts de faire pleurer Cristiano Ronaldo

Pour la prochaine sortie de sa biographie, Luka Modric livre énormément d'anecdotes croustillantes. Le Ballon d'Or 2018, qui a partagé six années de sa vie avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid (2012 à 2018) est notamment revenu sur un accrochage entre le Portugais et José Mourinho en 2013. Ce jour-là, le Special One était tout proche de faire pleurer le quintuple Ballon d'Or.

"Une fois, j'ai été vraiment surpris par une colère de Mourinho envers Cristiano Ronaldo. C'était lors d'un match de Coupe d'Espagne en 2013 dans lequel nous menions 2-0. Un latéral gauche a fait une percée dans notre côté gauche, Ronaldo ne l'avait pas suivi et Mourinho lui a crié dessus pour lui dire de le marquer. L'action était terminée, mais l’entraîneur a continué de se plaindre. Un vrai litige a éclaté. Quand nous sommes rentrés au vestiaire, Ronaldo était désespéré, presque sur le point de pleurer, et il a dit : «je fais de mon mieux et il continue de me critiquer». Puis Mourinho est arrivé. Il se tenait au centre du vestiaire et reprochait à Ronaldo de ne pas être responsable pendant le match. Les esprits se sont échauffés et à un certain moment des coéquipiers ont dû intervenir. Mourinho est comme ça, il a des réactions sanguines, peu importe qui est en face" a écrit Modric, dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport.