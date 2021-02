Real Madrid - Quatre noms pour renforcer la charnière centrale

Désireux d'améliorer sa défense centrale cet été face aux défaillances de Militão et au possible départ en fin de contrat de Sergio Ramos, qui n'a toujours pas prolongé, le Real Madrid a établi une liste de quatre noms. Parmi eux on retrouve bien évidemment David Alaba (28 ans). En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, l'autrichien est annoncé avec insistance du côté du club madrilène avec lequel il pourrait s'engager librement. Mais en cas d'échec dans ce dossier, et selon les informations de As, la Casa Blanca ciblerait aussi le talentueux défenseur français de Séville Jules Koundé (22 ans), Pau Torres (24 ans) de Villarreal et Kalidou Koulibaly (29 ans) du Napoli.