Real Madrid - Raphaël Varane ne fait pas attention aux critiques sur l'arbitrage

Avec un troisième pénalty obtenu en trois matchs, le Real Madrid s'attire encore de nombreuses critiques en Espagne. Les Merengue, qui ont profité d'un coup de sifflet de l'arbitre pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Benzema face à Alaves (victoire 2-0), ne s'attardent toutefois pas sur les critiques. C'est, du moins, ce qu'a fait savoir Raphaël Varane (27 ans) après la rencontre hier soir.

"Les bruits extérieurs n'ont pas d'importance pour nous. Nous nous concentrons sur la victoire et sur le fait de tout donner sur le terrain. On ne contrôle pas la VAR, on contrôle l'effort et l'attitude que nous montrons sur le terrain", a-t-il déclaré auprès de la Movistar.