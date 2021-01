Real Madrid - Rien ne va plus entre Zidane et Vinicius

Vinicius Jr n'a pas souvent été titularisé depuis le début de saison. Malgré les absences régulières de son concurrent à son poste Eden Hazard, Zinédine Zidane n'a que très rarement donné sa chance au Brésilien. Selon les informations du journal AS, ce choix serait plus dû à un problème d'attitude que de performance sur le terrain.

Dans son édition du jour, le quotidien espagnol explique que l'entraineur madrilène aurait pris en grippe l'ailier de 20 ans après un incident qui serait survenu la saison dernière. Lors du match retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, Vinicius aurait mal pris le fait de ne pas être titularisé. Déçu, l'ancien attaquant du Flamengo n'aurait pas écouté le discours de l'ancien international français avant la rencontre et serait resté sur son portable pendant toute la causerie. Un geste que n'a pas apprécié et ne semble toujours pas avoir digéré le coach de la Maison Blanche.