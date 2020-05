Real Madrid - Ronaldo ou Messi ? Marcelo ne se mouille pas...

Au Real Madrid depuis 2007, Marcelo a croisé le chemin de Lionel Messi à de nombreuses reprises. Comme l'immense majorité des défenseurs ayant fait face à l'Argentin, le Brésilien a souffert plus d'une fois face à La Pulga. Lors d'un live Instagram avec Fabio Cannavaro, le latéral madrilène s'est exprimé au sujet du capitaine du Barça. "Contre le Real Madrid, les gens jouent comme si c'était le dernier match de leur vie. Comme j'attaque beaucoup, les gens viennent de ma zone. Je n'ai jamais joué contre Cristiano, mais Messi est Messi, il serait hypocrite de dire qu'un autre joueur est plus difficile à marquer" a-t-il déclaré.

Invité à trancher entre Cristiano Ronaldo, avec lequel il a formé un duo formidable durant de nombreuses saison au Real Madrid, et Lionel Messi, l'international auriverde n'a pas souhaite trancher. "Je ne peux pas dire qui est meilleur, j'ai joué dix ans avec Cristiano et la motivation qu'il vous donne sur le terrain, comment il vous guide, est unique. Messi, en étant à l'arrêt, est capable de marquer un but de nulle part" a-t-il commenté.