Real Madrid - Sergio Ramos change d'avis et ne prendra pas la parole

Attendu ce lundi après-midi en conférence de presse avec l'Espagne, Sergio Ramos ne prendra finalement pas la parole. Le défenseur de 34 ans, en fin de contrat au mois de juin prochain, était attendu avec impatience par la presse nationale afin d'évoquer publiquement sa situation contractuelle. Mais à en croire AS, le capitaine du Real Madrid a finalement changé d'avis. Il ne souhaite plus se présenter à la presse, craignant que le seul objectif de la conférence de presse ne soit son contrat à Madrid et non le match face à l'Allemagne en Ligue des Nations.

Le Président du Real Madrid, Florentino Pérez, devait lui aussi prendre la parole ce lundi soir au cours d'un entretien avec la Cadena SER. Mais lui aussi a décidé de changer ses plans en ne procédant finalement pas à l'interview, toujours selon AS. Pour rappel, Sergio Ramos aurait fait l'objet d'une énorme offre de la part du PSG, avec un contrat de 3 ans dans la balance.