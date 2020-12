Real Madrid - Sergio Ramos de retour, le groupe madrilène pour Mönchengladbach

Ce mercredi soir (21 heures, Estadio Alfredo Di Stéfano), le Real Madrid (3ème, 7 points) accueillera le Borussia Mönchengladbach (1er, 8 points), lors de la sixième et ultime journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour continuer sa route dans la compétition, la Casa Blanca devra gagner face aux Allemands. Pour cette affiche décisive, Zinedine Zidane, l'entraîneur des Merengues, a fait appel à un groupe de vingt-et-un joueurs. Le technicien français enregistre les retours de Sergio Ramos et Dani Carvajal. Eden Hazard, Martin Odegaard et Federico Valverde sont, quant à eux, indisponibles.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe B

LE GROUPE DU REAL MADRID

Courtois, Lunin, Altube - Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy - Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas - Benzema, Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Jr, Rodrygo.