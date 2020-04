Real Madrid - Sergio Ramos dévoile ses ambitions pour la reprise

Malgré l'arrêt définitif de plusieurs championnats domestiques en Europe, tels que la Ligue 1 ou l'Eredivisie (Pays-Bas), en Espagne la volonté est bel est bien d'aller au terme de la saison de Liga. Pour l'heure, aucune date n'est fixée dans le cadre d'une reprise éventuelle du championnat espagnol, qui est suspendu depuis le 12 mars dernier. En attendant une décision officielle, Sergio Ramos a fait part de sa détermination de retrouver la compétition et de remporter un titre sur la chaîne Real Madrid TV. "J'ai hâte de jouer à nouveau, de revenir à la compétition, jouer la Liga et la Ligue des Champions" a-t-il affirmé. "J'ai cette envie de terminer la saison avec un titre, mais nous devons d'abord attendre. Et les gens qui connaissent tout cela prendront les décisions appropriées", ajoute le défenseur central espagnol.

Malgré son ambition, le capitaine de la Maison Blanche n'oublie pas qu'en ce contexte de crise sanitaire, la priorité reste la santé. Il déclare : "nous ne devons pas être égoïstes, l'opinion personnelle doit être laissée un peu à l'écart et tenir compte des directives de la santé et du gouvernement". Avant toute reprise le Merengue souhaite s'assurer que "la santé de chacun ne sera pas mise en danger". A 34 ans, Ramos est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2021.