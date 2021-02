Real Madrid - Sergio Ramos donne des nouvelles après son opération

Absent depuis le 9 janvier à cause d'un problème avec son genou gauche, le défenseur central du Real Madrid Sergio Ramos (34 ans) a pris la décision de se faire opérer du ménisque. Alors que cette décision a suscité des critiques, notamment sur le fait que le capitaine de la Casa Blanca aurait privilégié la suite de sa carrière au détriment de la saison actuelle, ce dernier est sorti du silence et a adressé un message dans une vidéo postée sur Instagram.

"Bonjour tout le monde, je suis de retour à la maison. Finalement, c’est mon tour de passer au bloc, personne n’aime être dans cette situation. Dieu merci, tout s’est bien passé. C’était une recommandation médicale et je n’avais pas le choix, a souligné le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions. Je suis très content de la tournure que cela a pris et j’essaierai de revenir le plus vite possible pour aider l’équipe", a confié l'international ibérique.