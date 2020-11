Real Madrid - Sergio Ramos et Florentino Pérez ont pris rendez-vous lundi

Sergio Ramos fait partie des légendes du Real Madrid mais comment va se terminer l'histoire du capitaine de la Maison Blanche chez les Madrilènes ? Un destin à la Zinédine Zidane et des adieux émouvants lors d'une dernière rencontre au Santiago Bernabeu ou un départ en conflit avec son président qui se terminera par une anodine conférence de presse comme Iker Casillas ?

On le sait, Florentino Pérez peut être parfois un président assez inflexible et les négociations au sujet de la prolongation de Sergio Ramos n'avancent plus depuis plusieurs mois. Cependant, les deux hommes n'ont pas abandonné l'idée de trouver enfin un accord et doivent se voir publiquement lundi prochain à Séville selon les informations de AS. Une rencontre qui pourrait être déterminante pour l'avenir du défenseur central de 34 ans.