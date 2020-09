Real Madrid - Sergio Ramos prend position dans le dossier Lionel Messi

Présent en conférence de presse avec la sélection espagnole, Sergio Ramos a été invité à réagir à l'actualité chaude en Liga : à savoir le cas Lionel Messi. Le capitaine du Real Madrid a ainsi pris position concernant le sextuple Ballon d'Or et il aimerait que l'Argentin reste en Catalogne.

"Concernant Lionel Messi, c'est un sujet que nous laissons de côté. Mais il a gagné le droit de décider de son avenir. Je ne sais pas s'il le fera de la meilleure des façons. . Nous voudrions qu'il reste ici. Messi améliore le championnat espagnol et son équipe, et les Clasicos sont plus beaux. Il est l'un des meilleurs au monde, il n'y a pas grand-chose à ajouter, il a gagné le respect, sans aucune spéculation, et nous verrons ce qui se passera. Ce ne sont pas des nouvelles inquiétantes" a-t-il déclaré.