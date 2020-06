Real Madrid - Sergio Ramos répond à la polémique sur l'arbitrage

La victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad dimanche soir (2-1) avait permis aux hommes de Zinedine Zidane de prendre la tête de la Liga, aux dépens du Barça. Un succès qui avait d'ailleurs suscité de nombreuses polémiques en Espagne au sujet de l'arbitrage. Hier, après une nouvelle victoire du Real (2-0) face à Majorque, le capitaine et buteur Sergio Ramos (34 ans) a voulu s'exprimer à son tour sur ce débat.

"Tout ce bruit, c’est parce que nous sommes devant au classement, avant, on n’en parlait pas autant", lâche l'international espagnol auprès de Movistar +. "Le VAR peut nous aider ou nous porter préjudice, mais je ne crois pas qu’il y ait des situations prédéterminées. Avec tout ce bruit, on a l’impression de devoir remercier les arbitres d’être leaders de Liga. Que les gens ne se fassent pas de films" a fermement affirmé Ramos. Pour rappel côté Barcelonais, les propos de Gérard Piqué à ce sujet avaient ajouté de l'huile sur le feu, avant que l'entraîneur Quique Setién ne vienne calmer le jeu. En ce qui concerne la victoire du Real d'hier, elle devrait faire couler encore beaucoup d'encre. Le but de Vinicius Junior (19ème) aurait pu être refusé pour une faute non sifflée au départ de l'action de Dani Carvajal sur Dani Rodriguez.