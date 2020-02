Real Madrid - Sergio Ramos souhaite rempiler

Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville et désormais capitaine du club depuis plusieurs saisons, Sergio Ramos a inscrit son nom parmi les légendes du Real Madrid. Reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, l'Espagnol de 33 ans voue un amour indéfectible à son club et ses supporters lui rendent au centuple. Cette saison encore, il prouve, aux côtés de Raphaël Varane, qu'il est encore au meilleur niveau et il ne souhaite certainement pas s'arrêter là.

D'après les informations de Marca, le champion du monde 2010 souhaite prolonger son contrat de deux saisons avec la Casa Blanca. Actuellement lié au club jusqu'en juin 2021, il souhaite donc étendre son bail jusqu'en 2023. Toutefois, la politique du Real Madrid veut que le club ne propose que des contrats d'un an, renouvelables année après année, pour les joueurs de plus de 32 ans. Reste à savoir si les dirigeants souhaiteront faire une petite exception pour le héros de la Decima. Le média madrilène précise que pour l'heure, aucune négociation n'a débuté.