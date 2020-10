Real Madrid - Sergio Ramos vers une prolongation

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Sergio Ramos (34 ans) pourrait continuer son aventure avec la Casa Blanca. Patron de la défense des Merengues, l'espagnol est un pion essentiel de l'équipe de Zinedine Zidane. Alors selon AS, le club madrilène serait d'accord pour négocier avec son capitaine. Au club depuis 2005, le défenseur voudrait prolonger pour deux ans avec une possible augmentation de son salaire aujourd'hui fixé à 15 millions d'euros par an. Meneur d'hommes et aussi buteur Sergio Ramos ne montre toujours aucun signe de régression avec l'âge. Le numéro 4 semble même être à son meilleur niveau, comme il l'a prouvé ce week-end lors de la victoire 3-1 du Real Madrid sur la pelouse du FC Barcelone.