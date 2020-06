Real Madrid - Sergio Ramos vers une prolongation

Arrivé au Real Madrid en 2005, Sergio Ramos s'est imposé au fil des années comme l'un des tous meilleurs défenseurs centraux au monde. Sous le maillot de la Maison Blanche, il a presque tout remporté, notamment 4 titres de champion d'Espagne et la Ligue des Champions à 4 reprises également. 15 années plus tard et à désormais 34 ans, il demeure un élément indispensable du onze de départ madrilène. Cette saison, le capitaine du Real a disputé 25 matchs de Liga pour un total de 5 buts. Des prestations qui poussent les dirigeants à lui offrir une année de contrat supplémentaire, ce qui le lierait au club jusqu'en 2022, à en croire la une d'AS.

En signant ce nouveau contrat, l'international espagnol (170 sélections) serait lié au club madrilène jusqu'à ses 36 ans. Nos confrères espagnols évoquent finalement la possibilité de le voir partir jouer aux Etats-Unis, avant de prendre sa retraite en tant que joueur, et de démarrer une potentielle nouvelle aventure en tant que coach.