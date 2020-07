Real Madrid - Toni Kroos aborde le cas Gareth Bale

Les relations n'ont jamais semblé autant tendues entre le Real Madrid et Gareth Bale (recruté en 2013 contre plus de 100 millions d'euros) et le Gallois a même été écarté du groupe madrilène sur le dernier match. Toni Kroos a été invité à s'exprimer au sujet de la situation de son coéquipier auprès de Lauschangriff.

"Tout n'a pas explosé, ce n'est pas aussi extrême que cela. Tout va bien dans l'équipe. La situation n'est satisfaisante pour personne. Mais il n'a certainement pas été acheté pour jouer aussi peu que dernièrement" reconnait l'international allemand de 30 ans. "Je crois qu'il voulait fondamentalement partir" a ensuite déclaré Kroos au sujet du transfert avorté de Bale en Chine l'été dernier, "et que le club a d'abord dit 'oui', puis 'non pas encore'. Je ne sais pas s'il est toujours un peu énervé. C'est un sujet délicat" a-t-il confié. Pour rappel, l'ailier de 31 ans est encore sous contrat avec la Maison Blanche jusqu'en 2022, et il réclamerait une somme colossale à son club pour être libéré de son contrat dès cet été.