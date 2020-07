Real Madrid - Un palmarès sans précédent dans l’histoire du football

Après son succès ce soir face au sous-marin jaune de Villarreal (2-1), le Real Madrid a soulevé la 34e Liga de son histoire. Ce nouveau titre vient s’ajouter aux nombreux autres glanés depuis 118 ans et la création de ce club historique. Retour sur plus d’un siècle de trophées dans la capitale espagnole.

Le 34e titre de Liga de son histoire en poche après sa victoire face à Villarreal, le Real Madrid possède sans nul doute l’un des palmarès, voire le palmarès, le plus rempli du football mondial. Comment ne pas d’abord évoquer l’histoire idyllique entre la Maison Blanche et la plus prestigieuse des compétitions : la Champion’s League ? Treize. C’est le nombre monumental de coupe aux grandes oreilles glanées par le club de la capitale espagnole. Monumental tant on connaît la difficulté d’aller au bout de cette compétition, et le Milan AC et ses sept victoires est loin derrière le Real. Un Real qui peut, en plus de cela, se targuer d’être l’unique club d’Europe à en avoir remporté 5 d’affilée, lors des cinq premières éditions de 1955 à 1960. Depuis la réforme de la compétition en 1993, les merengues sont également les seuls à avoir réalisé le back-to-back (2 LDC de suite), puis le colossal back-to-back-to-back, synonyme cette fois de 3 Ligues des Champions consécutives. Signée Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo entre autres, cette dernière performance représente sans nul doute le plus gros exploit de l’ère moderne de la compétition. Et qui dit Ligue des Champions, dit forcément Mondial des Clubs. Tournoi souvent survolé par les écuries européennes, le Real n’a pas fait office d’exception. En 1960, 1998 et 2002 d’abord, alors que la compétition s’intitulait encore “Coupe Intercontinentale”, puis plus récemment en 2014, 2016, 2017 et 2018. Le Real s’est ainsi retrouvé 7 fois sur le toît du monde, plus que n’importe quel autre club.

Un passé national récent en demie-teinte

Si le club aux 13 couronnes européennes détient également le record de championnats d’Espagne glanés (33), son passé récent en Liga n’a pas été tout rose. Écrasé par la domination quasi sans partage du FC Barcelone lors de cette décennie 2010, le Real n’a remporté que deux des dix derniers championnats disputés au pays. Sous José Mourinho en 2011-2012 d’abord, avec le record de 100 points inscrits sur une saison, égalé par le Barça la saison suivante. Sous Zinédine Zidane ensuite, réalisant ainsi le doublé Liga/Ligue des Champions, véritable exploit pour un Real qui n’avait plus réalisé cette double victoire depuis la saison.. 1957-1958 ! Les sept autres Liga de ces dix dernières années ont été pour le rival blaugrana, qui en compte 26, et la huitième pour le rival madrilène de l’Atletico, qui en totalise 10. Concernant la coupe nationale, la Copa Del Rey, le Real Madrid n’est pas en reste. Bien que le Barça ait signé l’an passé sa 30e victoire dans la compétition, le Real en compte, depuis son dernier succès de cette année, 19. Il faut dire que la Coupe du Roi n’a jamais vraiment été la compétition fétiche des merengues. Elle lui a d’ailleurs échappé durant 18 années consécutives, avant d’y retoucher lors de l'exercice 2010-2011.

Après s’être défait de Villarreal ce soir, Karim Benzema, Sergio Ramos et leurs coéquipiers, ont posé les mains sur le trophée de la Liga. Signant le 34e succès du club dans la compétition, la bande à Zidane s’apprête à célébrer, sans modération, son nouveau titre de Champion d’Espagne.