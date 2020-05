Real Madrid - Une nouvelle baisse salariale envisagée

Si la crise sanitaire touche la planète à l'heure où l'on écrit ces lignes, les répercussions économiques qu'elle entraînera devraient s'étendre dans le temps. Le Real Madrid l'a bien compris et semble anticiper. En avril dernier, le club merengue a opté pour une baisse des salaires de ses joueurs et dirigeants de 10 à 20% et il devrait de nouveau opter pour une baisse salariale sur l'ensemble de la saison prochaine. Comme le rapporte le média AS, le Real devrait pratiquer une baisse annuelle de 30% sur les salaires de ses joueurs et dirigeants, mais pas le reste des employés du club.

Au sein de la Casa Blanca, les calculs ont été faits et il s'avère que cette baisse est nécessaire, tout comme dans le reste des autres grands clubs espagnols et européens, comme le souligne AS. Cette saison, le Real Madrid perçoit 822 millions d'euros de revenus divers. Or, si le club venait à perdre 20% de ces revenus en raison de la crise (ce qui serait le meilleur des scénarios possibles), il perdrait 165M€. Avec 741M€ de dépenses courantes, le club se retrouverait dans une situation délicate. Enfin, une baisse de 30% des salaires permettrait au club d'économiser environ 100M€ sur la masse salariale qui s'élève actuellement à 283M€.