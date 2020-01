Fede Valverde revient sur son geste qui lui a valu un carton rouge et a empêché le but probable d'Alvaro Morata, dimanche soir en finale de la Supercoupe d'Espagne. Le milieu de terrain du Real s'est sacrifié pour préserver le score nul et vierge, permettant à la Casa Blanca de l'emporter plus tard, au terme de la séance des tirs au but.