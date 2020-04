Real Madrid - Varane attend un signe pour une prolongation

Avec un total de trois mille minutes disputées toutes compétitions confondues cette saison, Raphaël Varane est le troisième joueur le plus utilisé par Zinedine Zidane. Recruté pour 10 millions d'euros au RC Lens en 2011, le défenseur français est aujourd'hui l'un des transferts les plus rentables de la dernière décennie. Celui que ses coéquipiers français surnomment souvent "Le boss de fin" en référence à tous les trophées qu'il a remportés à seulement 27 ans (il les a fêtés samedi, ndlr), attend un signe de sa direction pour une offre de prolongation, comme le rapporte le quotidien AS ce dimanche.

La situation contractuelle du champion du monde 2018 reste confortable. Lié au Real Madrid jusqu'en juin 2022, il peut voir venir, mais pour le club, l'heure des premières discussions ne devrait pas tarder. Suite aux tergiversations ayant pu exister par le passé suite à un intérêt du Paris SG, le club merengue a tout intérêt à s'occuper de ce dossier le plus tôt possible, d'autant plus que Sergio Ramos (34 ans) se rapproche doucement de la fin. Quatrième capitaine du Real Madrid cette saison derrière le défenseur espagnol, Marcelo et Karim Benzema, Raphaël Varane pourrait inscrire un peu plus son nom au sein de l'un des meilleurs clubs de l'histoire.