Real Madrid - Vinicius a recalé le Barça

Acheté 45 millions d'euros par le Real Madrid en 2017, Vinicius Junior a rejoint la capitale espagnole un an plus tard, après avoir atteint la majorité. Malgré son très jeune âge, la Maison Blanche n'a donc pas hésité à mettre le prix pour le convaincre, mais également pour remporter la lutte avec le FC Barcelone qui était également sur le dossier. Pour Four Four Two, l'ailier brésilien est revenu sur son choix de rejoindre le Real.

"C'était juste après mon retour du championnat sud-américain U17 en 2017 au Chili. Il y avait déjà des rumeurs dans la presse mais je n'y ai jamais cru. Finalement c'est arrivé, le Real et le Barça ont mis des offres sur la table et je n'avais que trois jours pour me décider. J'ai toujours voulu jouer pour le plus grand club, c'est pour ça que j'ai choisi le Real. Mes parents ont visité les installations des deux clubs et ont préféré ceux du Real. Ça correspondait avec ce que je voulais, et j'ai senti que leur projet était mieux pour moi. Ils offrent beaucoup de temps de jeu aux jeunes comme moi, et ils étaient dans une incroyable période de succès en Ligue des Champions" a-t-il raconté.