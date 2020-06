Real Madrid - Zidane : 'Benzema ferme un peu des bouches'

En inscrivant un doublé jeudi soir contre Valence (3-0), Karim Benzema est rentré dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Une performance de taille qui ravit son entraîneur, Zinedine Zidane. "Souvent, on voit Karim comme le N.9 de Madrid, il faut qu'il marque des buts... Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches", a commenté Zizou après le match. "Et ce que je veux dire par là, c'est que son travail, il le fait quoiqu'il arrive."

Sous le charme de son attaquant, l'ancien numéro 10 des Bleus a été littéralement bluffé par son second but, une volée pleine lucarne après un contrôle de grande classe en pleine surface. "Son but a été extraordinaire. On sait qu'il est à l'aise avec son pied gauche, mais bon, se lever le ballon de cette manière et frapper de volée comme ça du pied gauche, sans que le ballon tombe par terre, c'est vraiment un geste compliqué", a expliqué Zidane, qui sait de quoi il parle. "C'est beau à voir de l'extérieur, je suis content pour lui."