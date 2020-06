Real Madrid - Zidane affiche sa confiance pour la fin de saison

Dimanche soir (19h30), le Real Madrid retrouvera la Liga dont il occupe actuellement la deuxième place, à deux points du FC Barcelone. Pour l'occasion, les Madrilènes pourront compter sur les retours d'Eden Hazard et Marco Asensio, victime d'une rupture des ligaments croisés l'été dernier. "Ils seront avec nous demain. Ils sont disponibles et c’est une bonne nouvelle" a simplement indiqué l'entraîneur merengue qui est déterminé pour cette fin de saison. "Pour moi, chaque match est important. Un match amical contre une équipe mineure est important. C’est ce qu’on m’a appris avec ce maillot. Si vous êtes bien en Liga, vous serez bien en Ligue des Champions. C’est la Ligue la plus difficile, le football espagnol est très compliqué."

"Nous allons jouer la Liga et nous allons la terminer. Nous avons 11 finales, puis la Ligue des Champions reviendra. Cela ne changera rien. C’est une situation spéciale et nous ferons ce que nous avons à faire" a-t-il ajouté lors de sa conférence de presse d'avant match. Sûr de ses forces, Zidane n'a pas caché son envie de retrouver sa zone technique. "J’aime la comparaison (avec une phase finale d'Euro ou Coupe du Monde, ndlr). Mes joueurs savent ce que c’est que de jouer une phase finale. L’important est la préparation et nous nous préparons très bien. Nous sommes prêts et j’ai confiance en ce que nous avons fait, maintenant nous devons le montrer" a-t-il glissé.