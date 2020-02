Real Madrid - Zidane annonce le retour d'Eden Hazard

Victime d'une microfracture de la malléole de la cheville droite début décembre, Eden Hazard a manqué deux mois et demi de compétition. Depuis le début du mois, le Belge a repris l'entraînement normalement et sa forme physique a même étonné de l'autre côté des Pyrénées. Pourtant, malgré sa présence aux entraînements collectifs depuis plusieurs jours, Zinédine Zidane et le staff madrilène n'ont pas souhaité le convoquer lors des derniers matchs afin de ne prendre aucun risque avant le match aller de Ligue des Champions face à Manchester City (26 février). Dimanche, pour la réception du Celta Vigo en clôture de la 24ème journée de championnat, le Belge fera son grand retour, comme l'a annoncé le coach français en conférence de presse.

"C’est un grand joueur qui apporte beaucoup à l’équipe. Ça fait trois mois qu’il ne joue pas, alors c’est une question de rythme mais physiquement il est prêt. Le moment est venu qu’il fasse son retour. Il est prêt à jouer demain" a-t-il indiqué. Une nouvelle qui devrait ravir les supporters merengue avant la réception des Citizens au Santiago Bernabéu.