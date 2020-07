Real Madrid - Zidane annonce les retours de Varane et Hazard pour Alavés

Ce vendredi soir (22 heures, Estadio Alfredo Di Stéfano), le Real Madrid fermera les portes de la 35ème journée de Liga avec la réception du Deportivo Alavés. Pour cette affiche capitale dans la course au titre, la Maison Blanche devra faire sans Sergio Ramos, Marcelo, Carjaval et Nacho mais va enregistrer les retours de Raphaël Varane et Eden Hazard. Blessé après avoir reçu un ballon en plein visage lors du succès obtenu face à Getafe, le défenseur central français est désormais apte. "Il est totalement remis et il sera avec nous. Je n’aime pas prendre de risques avec les joueurs mais Rafa est pleinement remis et il sera avec nous demain", a indiqué Zinedine Zidane, l'entraîneur de la Casa Blanca.

Le technicien français pourra également compter sur les services d'Eden Hazard. Absent du groupe madrilène depuis deux rencontres, le numéro 7 merengue va mieux même s'il n'est pas encore à 100% de ses moyens : "Eden sera appelé pour le match", a assuré "ZZ" ce jeudi en conférence de presse, et de préciser : "Il a une gêne. Ce n’est pas une blessure. Il s’est entraîné normalement et j’espère qu’il sera avec nous pour les derniers matches de Liga et de Ligue des Champions".