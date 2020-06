Real Madrid - Zidane complimente Odegaard

Prêté à la Real Sociedad depuis l'été dernier par les Merengue, Martin Odegaard réalise jusque là une saison plus que correcte. Auteur de cinq buts et quatre passes décisives en vingt-cinq matchs de Liga, le milieu de terrain norvégien s'apprête à croiser ses ainés dimanche soir dans le Pays Basque.

Interrogé en conférence de presse, Zinedine Zidane, l'entraîneur du club madrilène, en a profité pour louer les qualités du garçon débarqué à seize ans à la Casa Blanca. "C'est un de nos joueurs et c'est bien", indique le technicien français. "Il est très jeune, il se débrouille très bien pour la Real Sociedad et c'est un bon joueur pour le présent et pour l'avenir. Mais je ne vais pas vous dire ce que nous allons faire avec Martin. Maintenant, il est à nous, mais il joue dans un autre club. À l'avenir, nous verrons. C'est bien que la Real Sociedad en profite cette année." Peut-être que la saison 2020-2021 sera enfin celle de l'éclosion pour un talent que l'on pouvait penser gâché ces dernières années.