Real Madrid - Zidane donne des nouvelles de Sergio Ramos

Hier soir, grâce à sa victoire 2-1 face à la Real Sociedad, le Real Madrid a récupéré la place de leader possédée jusque-là par le FC Barcelone. Malheureusement, un coup dur a accompagné cette importante victoire. Touché au genou, Sergio Ramos (34 ans), a été contraint de quitter ses partenaires à l'heure de jeu. Après le match, l'entraîneur Zinedine Zidane a donné des nouvelles plutôt rassurantes de son capitaine, buteur sur penalty.

"Là, il a vraiment mal, mais il me semble que c'est seulement le coup, c'est la bonne nouvelle" a déclaré Zidane. "On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que là, il a vraiment mal." Il faudra donc patienter pour connaître la nature de la blessure de l'international espagnol. Le coach français en a profité pour rappeler toute l'estime qu'il a pour Ramos (28 matchs, 7 buts cette saison en Liga) : "pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde. Ce qu'il fait depuis toutes ces années, c'est incroyable. Il apporte énormément à l'équipe et à tout le club".