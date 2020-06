Real Madrid - Zidane élabore son plan pour remporter la Liga

A une semaine de la reprise de la Liga, Zinedine Zidane réfléchit à la mise en place d'un plan particulier pour tenter de remporter le championnat.

Le 1er mars dernier, le Real Madrid pensait avoir fait un grand pas dans la course au titre en s'imposant logiquement lors du Clasico face au FC Barcelone (2-0). Mais dès le weekend suivant, les Madrilènes avaient de nouveau lâché leur fauteuil de leader après un revers face au Betis Séville (2-1). Dès dimanche prochain avec la réception d'Eibar (19h30), le Real lancera donc sa mission de récupération de la 1ère place pour s'offrir la 34ème Liga de son histoire. Pour l'heure, Zidane et ses troupes comptent deux points de retard sur le rival blaugrana.

D'après le quotidien AS, le technicien français a un plan bien précis pour arriver à ses fins et prendre l'avantage sur le Barça dans cette période qui sera forcément particulière pour les acteurs. Le coach madrilène penserait à former deux équipes pour affronter le calendrier surchargé qui attend les formations de Liga (11 matchs en 36 jours pour le Real). Grâce à son effectif fourni, Zidane pourrait mettre en place un second onze avec un schéma tactique spécifique aux qualités des joueurs qui le composeraient.

Des interrogations pour composer sa deuxième équipe

En revanche, le champion du monde 98 s'interroge encore sur la meilleure façon de mettre en place ce plan. Deux options s'offrent à lui : déstructurer la colonne vertébrale de son onze habituel pour équilibrer les forces dans les deux équipes ou bien composer une seconde équipe avec les habituels remplaçants. Zidane n'a pas encore tranché quant à cette question et il continue d'étudier le calendrier et l'état de forme de ses joueurs à l'entraînement. Une chose est sûre, le Français a montré sa capacité à gérer les turn-over lors des saisons précédentes et il ne devrait avoir aucun mal à faire confiance à l'ensemble de son effectif.