Real Madrid - Zidane est prêt à "souffrir" face au Celta Vigo

Le Real Madrid reçoit le Celta Vigo ce samedi à 21 heures dans le cadre de la 17ème journée de Liga. Les Merengue doivent se rattraper de leur match nul sur la pelouse d'Elche cette semaine et mettre la pression à l'Atletico Madrid en leur prenant provisoirement la première place du championnat. Présent en conférence de presse Zinédine Zidane a avoué s'attendre à une rencontre très compliquée face à la cinquième attaque de Liga.

"Il n'y a pas de formule magique pour battre le Celta Vigo. Il nous faudra faire un grand match. Nous savons que cette équipe joue très bien et reste sur six victoires en sept matches. C'est une équipe de grande qualité qui rend les choses difficiles à ses adversaires. De notre côté, comme d'habitude, nous devrons faire un grand match. On sait que ce sera dur mais ce sera une nouvelle opportunité de montrer l'équipe que nous sommes. Rien n'est facile dans cette Liga. Il faut souffrir, tous les matches sont compliqués. Nous l'avons encore vu lors de notre dernier match" a déclaré l'entraineur madrilène.