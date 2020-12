Real Madrid - Zidane et ses leaders ont fait une réunion

Alors que le Real Madrid a connu un début de saison compliqué en accumulant les contreperformances, la Maison Blanche enchaine enfin les bons résultats et se rapproche de la première place de la Liga (2ème, 32 points). Les Merengue sont sur une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues et ce n'est pas par hasard.

En effet, après la défaite (2-0) en Ligue des champions face au Chakhtar Donetsk les principaux leaders du vestiaire ont souhaité s'entretenir avec Zinédine Zidane pour lui faire part de quelques remarques. Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro ont notamment demandé au technicien français d'éviter de faire de la rotation dans ses onze de départ et de renforcer le bloc équipe. Deux requêtes qui ont été entendus et depuis les résultats sont là. Le Real Madrid est invaincu depuis le match face au club ukrainien et n'a encaissé que deux buts en six rencontres.