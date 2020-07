Real Madrid - Zidane évoque l'absence d'Eden Hazard

Eden Hazard, qui n'a pas été épargné par les blessures depuis le début de saison de Liga, ne sera pas de la partie pour le match important qu'attend le Real Madrid face à Bilbao (ce dimanche 14h00). Déjà absent du groupe pour affronter Getafe après sa sortie en cours de match face à l'Espanyol Barcelone, le milieu offensif belge souffrirait encore de la cheville droite, après s'être remis d'une fracture. Alors que les inquiétudes grandissent en Espagne autour d'un retour du Diable Rouge sur les terrains avant la fin de saison (prévue le 19 juillet), son entraîneur Zinedine Zidane s'est voulu rassurant en conférence de presse d'avant-match.

"Eden (Hazard) a ressenti une gêne ces derniers jours, et nous ne voulons pas courir le moindre risque, lui non plus. J’espère que ce n’est pas grand-chose et qu’on pourra le revoir avant la fin du championnat" a d'abord déclaré le Français, en précisant par la suite qu’il s’agit d’"un coup contre l'Espanyol qui l'empêche de jouer pour l'instant, rien de plus". "J'espère qu'il se remettra vite (...). Tout ce qu'il veut, c'est être bien pour jouer. S'il a des gênes, s'il n'est pas à 100%, c'est un problème pour lui et pour toute l'équipe. Donc nous voulons qu'il revienne à 100%" a-t-il finalement conclu.